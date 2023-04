AAN DE START. Tadej Pogacar schat de Gold Race “technischer in dan de Ronde”, Tom Pidcock denkt dat hij Sloveen kan kloppen

Volg de Nederlandse klassieker hier LIVE.

Tadej Pogacar: “Een verraderlijke koers die technischer is dan de Ronde”

“De Amstel is een zware en lange wedstrijd. Als ploeg willen we de wedstrijd ook hard maken. Hopelijk hebben we allemaal goede benen. We zullen na afloop zien of deze klassieker mij ligt of niet. Een verraderlijke koers, die volgens mij technischer is dan de Ronde van Vlaanderen. Ook zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er nog veel andere renners die hiernaartoe zijn gekomen voor de overwinning. Het zal echt onvoorspelbaar worden”, vertelt Pogacar.

© BELGA

Tom Pidcock: “Met goede benen kan ik Pogacar kloppen”

“Er zijn nog een tal andere sterke renners die meedingen voor winst vandaag”, opent Pidcock, runner-up twee jaar geleden. “Ik zal, samen met het team, alert moeten zijn voor vroege aanvallen. Daar denk ik dat Pogacar al vroeg de koers zal openbreken. Dat komt overeen met zijn manier van koersen en hij kan dat ook doen wanneer hij maar wil. Pogacar is absoluut de favoriet. Hij heeft al laten zien dat hij in goede vorm is. De Ronde van Vlaanderen was een groot doel voor hem en hopelijk voor mij is hij daar nog altijd een beetje van onder de indruk”, lacht de Brit van Ineos-Grenadiers. “Als ik goede benen heb, kan ik hem wel kloppen volgens mij.”

David Gaudu: “Proberen anticiperen op Pogacar”

“We zullen zien hoe de Amstel loopt, we hebben een mooie ploeg aan de start”, vertelt Gaudu als kopman van Groupama-FDJ. “We zullen moeten proberen te anticiperen op wat Pogacar doet. Maar hoe of waar we dat gaan doen, weet ik nog niet. Daarvoor wacht ik de briefing nog af”, aldus de Fransman die aan zijn tweede Amstel Gold Race toe is.

Tiesj Benoot: “Al een lang voorjaar geweest maar heb er zin in”

“Ik heb een goede trainingsweek achter de rug”, vertelt Benoot namens Jumbo-Visma. “Het is al een lang voorjaar geweest maar ik heb er nog zin in. Ik start natuurlijk liever in een ploeg waarin je meerdere mannen in de finale kan hebben dan nu. Maar als Attila (Valter, red) en ikzelf sterk zijn, kunnen we in de finale wel iets doen.” Daar zullen zij naar alle waarschijnlijkheid moeten optornen tegenover Tadej Pogacar. “We gaan proberen anticiperen en als er vandaag mogelijkheden zijn om het anders te spelen, zal iedereen dat wel willen doen. Het zal afhangen van hoe sterk zijn ploeg is”, aldus Benoot.

© BELGA

Neilson Powless: “Pogacar niet de enige die kans maakt op winst”

Ook bij EF zullen ze een plannetje klaarhebben om Pogacar het zo moeilijk mogelijk te maken. “Ik zal gewoon moeten hopen op een goede dag”, begint Powless. “Hopelijk wordt het finaal een strijd tussen een paar mensen van onze ploeg en Tadej Pogacar. Hij is sowieso de favoriet vandaag, maar niet de enige renner die een kans maakt op winst. Ik verwacht daarom niet dat andere teams gaan samenwerken om op die manier Pogacar te kunnen kloppen”, dixit de Amerikaan.

Benoît Cosnefroy: “Positionering belangrijk”

“Het wordt een hele zware koers”, steekt de nummer twee van vorig jaar van wal. “Je moet fysiek klaar zijn om hier mee te kunnen doen voor de overwinning. In de finale wordt positionering belangrijk, je moet goed zitten. Maar er zijn veel meer renners dan alleen Pogacar die in de gaten gehouden moeten worden.”

Cosnefroy (links) — © BELGA

Matej Mohoric: “Ik ben geen favoriet”

Oud-winnaar van Milaan-Sanremo Matej Mohoric is duidelijk voor de start in Maastricht: “Ik ben geen favoriet. Mijn benen zijn wel goed. Ik ben gefrustreerd dat ik nog geen resultaat kon neerzetten in de grote wedstrijden. Hopelijk kan ik het tij nog keren. Een top vijf zou mooi zijn, maar met Pogacar erbij wordt dat niet makkelijk”, ziet de Sloveen van Bahrain-Victorious.