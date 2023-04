Brand in appartementencomplex in Dubai eist zestien levens

Bij een brand in een appartementencomplex in Dubai zijn zaterdag zestien mensen om het leven gekomen. Dat hebben lokale media zondag gemeld. Het drama deed zich voor in een oude stadswijk waar vele buitenlanders wonen.

De brand brak zaterdagmiddag uit op de vierde verdieping van een appartementencomplex in Al-Ras. “Het voorlopige onderzoek toont aan dat een gebrekkige naleving van de veiligheidsnormen” aan de oorzaak van de brand ligt, zo wordt de civiele bescherming geciteerd in de pers.

De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekend. Dubai, één van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten, telt ongeveer 3,3 miljoen inwoners. Bijna 90 procent heeft een buitenlandse nationaliteit.

Dubai kende in het verleden al spectaculaire branden. In 2017 voerden de autoriteiten van de rijke miljoenenstad strengere regels in om het risico op branden in te dijken, onder meer door het gebruik van brandbare materialen in de bouw te verminderen.