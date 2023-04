Gezin houdt huis vol chaos en flinke som geld over aan ‘Wie zoekt die wint’: “Ongelofelijk wat er zich heeft afgespeeld”

Ze hielden aan de opnames een huis vol chaos over, maar ook een mooi geldbedrag van 27.300 euro. De familie Degeest uit Schelle is meer dan tevreden na hun deelname aan Wie Zoekt Die Wint op VTM. Al had het geldbedrag een pak meer kunnen zijn. “Zo jammer dat we niet beter keken in die ene ringmap…”

Het concept is bekend: in het programma van Jens Dendoncker ligt voor 100.000 euro aan (valse) geldbriefjes verstopt. Wat het gezin na 30 minuten vond, krijgt het op de rekening gestort. “Het avontuur was ingrijpend. We vinden het ongelofelijk wat er zich die dag heeft afgespeeld”, vertelt mama Astrid.

Dat in de oproepaflevering een slaapkamer werd besmeurd met verf, weerhield de familie er niet van om zich in te schrijven. “Ik zag die beelden en vond het programma echt iets voor ons”, vertelt dochter Amber. “Ik schreef ons stiekem in.” Papa Joris zag het eerst minder zitten, maar ging onder het vrouwelijk geweld overstag. “We hadden schrik voor die verfbom, maar die liet Jens gelukkig thuis.”

De makers hadden een andere verrassing in petto. Door op een rode knop te drukken werd er via een elektrische loopband een ton zand in de woonkamer aangevoerd. Daarin zat 5.000 euro verstopt. “Dat zand was niet zo erg. Ware het niet dat er ook een champagnetoren stond met geldbriefjes. Eerst wilden we die er voorzichtig uittrekken, maar er was geen tijd voor. Ik gooide alles omver”, zegt dochter Lore. “De vloeistof in combinatie met zand zorgde voor een brij. Het leverde leuke televisie op.”

Hulplijnen

Tijdens de zoektocht werden er hulplijnen ingeschakeld. Karen Damen zocht mee naar het geld. Een andere hulplijn was een boek waarin kleuters een vindplaats hadden getekend. Er werd ook een beroep gedaan op Miroslav, de Bulgaarse buurman van Jens die vertelde waar er 3.000 euro zat verstopt… in het Bulgaars. “We verstonden de woorden vino en garage. Zo wisten we dat het met flessen wijn te maken had die er liggen. Ik zag dat het geld verstopt zat in een fles Chateau d’Argent”, vertelt de papa. Ik wou die kapot slaan op de afwasbak. De fles bleef heel en de afwasbak was kapot.”

De ploeg deed zijn best: 1.000 euro in een namaakviool, 2.500 euro in een extra waterleiding, 3.000 euro in het toilet dat tot de nok was gevuld met wc-papier. “Het zit zo goed verstopt dat het onmogelijk is om alles te vinden binnen het halfuur”, aldus Astrid. “We vinden soms nog geld, achter een plint of een kast”, zeggen de dochters. “Of in een zakje thee van Albert Heijn. We stonden er nu pas bij stil dat we bij die winkel niet shoppen.”

Ergens in het huis lag een schatkist: een map met de volledige lijst verstopplaatsen. “Die lag in mijn bureau tussen de ringkaften met partituren”, zegt Joris. “Een van de mappen hadden ze gewisseld, met daarin een complete leidraad. Maar je gaat zo op in de snelheid van het spel dat je niet alles leest.”

Drie stukken

“De makers zeiden achteraf dat ze een groot risico namen”, zegt Astrid. “Het was Jens die met dat idee afkwam. De ploeg stond er huiverachtig tegenover. Zo jammer dat we die superkans niet grepen.”

Het gewonnen bedrag wordt in drie stukken gedeeld. “Een deel gebruiken we om onze woning te verfraaien, met nog een deel gaan we op reis, en het resterende bedrag verdelen we onder ons vijven en het goede doel”, klinkt het bij de kinderen. De opkuis duurde twee dagen. “’s Avonds was het al terug leefbaar. Maar we hebben een top belevenis achter de rug en houden er een mooi bedrag aan over.”