Deze online supermarkt wil Vlaanderen veroveren, en dat doen ze met veel reclame én lege schappen

In tijden dat klassieke supermarkten kreunen, pompt de nieuwe online supermarkt Crisp wél nog geld in de sector. De Nederlandse speler is razend ambitieus en wil Vlaanderen veroveren op een opvallende manier: met rekken die vaker leeg dan vol zijn, een app die je zin doet krijgen in peren of waar je chat over maïskip, en personeel dat ze weghalen bij Facebook of Spotify. Maken ze kans? Of sneuvelen ze zoals eerdere pogingen om onze winkelkar te vervangen door de bestelwagen?