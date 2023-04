Sacramento Kings smeren Golden State Warriors meteen nederlaag aan in de NBA in eerste play-offwedstrijd sinds 2006

De Sacramento Kings hebben zaterdagnacht voor een primeur gezorgd in de NBA. In hun eerste play-offwedstrijd na 17 jaar versloegen ze meteen de Golden State Warriors.

De Kings mochten voor het eerst sinds 2006 nog eens deelnemen aan de beslissende nacompetitie in de NBA. In de eerste match van hun play-offronde in de Western Conference wisten ze meteen hun mannetje te staan tegen de Golden State Warriors. De’Aaron Fox (38pt) en Malik Monk (32pt) waren het best bij schot bij de thuisploeg en dienden de Warriors, waar Curry en Thompson voor respectievelijk 30 en 21 punten zorgden, een 126-123-nederlaag toe.

Embiid en Harden op de afspraak bij Philadelphia

De Sixers uit Philadelphia openden hun play-offs tegen de Brooklyn Nets. Joel Embiid (26pt) en James Harden (23 pt, 13 assists) velden het verdict voor de Nets, waar Mikal Bridges met 30 punten nog wat tegengas produceerde. Eindstand: 121-101. Voor Harden is het de 31e double-double in de nacompetitie.

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 112-99

Jaylen Brown (29pt en 12 rebounds), nota bene afkomstig uit Atlanta, miste de laatste twee wedstrijden van Boston nadat hij zich had gesneden aan een stuk glas. Jayson Tatum voegde er nog eens 25 punten en 11 rebounds aan toe.

Bij Atlanta waren Dejounte Murray (24pt) en Trae Young (16pt), Atlanta’s topscorer in het reguliere seizoen, de beste schutters.

New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 101-97

Bij de Knicks eindigde Jalen Brunson met 27 punten. Josh Hart (17 punten, 10 rebounds) zorgde voor een double-double en scoorde de beslissende driepunter met nog 1:49 te gaan voor de als vijfde geplaatste Knicks, die voor de tweede keer in drie jaar tijd in de play-offs staan.

Donovan Mitchell had 38 punten en acht assists voor de als vierde geplaatste Cavaliers, die voor het eerst sinds 1998 zonder LeBron James in de play-offs zitten. Jarrett Allen (14 punten, 14 rebounds) scoorde een double-double en Darius Garland eindigde met 17 punten.