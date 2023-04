Geen finaleronde in de Billie Jean King Cup voor België: Canada vloert duo Minnen-Flipkens in het beslissende dubbelspel

België heeft de finale van de Billie Jean King Cup niet gehaald. In het beslissende duel gingen de Belgische tennissers Kirsten Flipkens en Greet Minnen zaterdag in Vancouver met 6-1 en 6-2 onderuit tegen het Canadese duo Gabriela Dabrowski en Leylah Fernandez. Zo haalt Canada het met drie overwinningen tegen twee.

Na vier wedstrijden stond de stand tussen België en Canada gelijk. Greet Minnen had eerder op de dag de vierde match gewonnen van Katherine Sebov en een vijfde, beslissende dubbelwedstrijd moest uitsluitsel geven.

Die match, waarin Minnen opnieuw aantrad, viel dus in het voordeel van Canada. Het land pakt een ticket voor de finale, terwijl België barrages moet spelen om zijn plaats in de wereldgroep te behouden.

De Billie Jean King Cup in Canada was de eerste ervaring voor Wim Fissette als kapitein. Hij werd in februari aangesteld als opvolger van Johan Van Herck.