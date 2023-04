Oprichter Franse extreemrechtse partij, Jean-Marie Le Pen, opgenomen in ziekenhuis

De voormalige voorzitter van de extreemrechtse Franse partij Front national (het huidige Rassemblement national) Jean-Marie Le Pen is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen na een “lichte hartaanval”, zo is van zijn entourage vernomen.

“Jean-Marie Le Pen werd opgenomen in een openbaar ziekenhuis in de Parijse regio. Zijn familie en naasten zijn bezorgd maar sereen”, verklaarde zijn raadgever Lorrain de Saint Affrique, die eraan toevoegde dat de politicus bij bewustzijn is.

Jean-Marie Le Pen richtte in 1972 het Front national (FN) op. De partij, die later werd herdoopt tot Rassemblement national (RN), werd tot november geleid door zijn dochter Marine, die bij de presidentsverkiezingen van 2022 als tweede eindigde met 41,5 procent, na Emmanuel Macron.

De nu 94-jarige Jean-Marie Le Pen moest de voorbije jaren al meermaals in het ziekenhuis opgenomen worden. In februari 2022 gebeurde dat nog nadat hij een lichte beroerte had gehad.