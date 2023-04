Deze moet je zien om te geloven, RKC-speler zorgt voor misser van het jaar in de Eredivisie: “Ik weet ook niet wat er gebeurde”

Dat RKC Waalwijk en FC Groningen zaterdagavond met een 0-0 stand de rust bereikten, klinkt niet heel bijzonder, maar dat was het wel. Het was een wonder dat Florian Jozefzoon de score niet opende.

Op aangeven van Mats Seuntjens had Jozefzoon moeten scoren, maar geheel vrijstaand op een metertje voor het doel kreeg de vleugelaanvaller het voor elkaar om de bal naast te frommelen. Een prestatie van formaat. En met recht dé misser van het seizoen.

“Ik heb ’m direct opgestuurd gekregen op mijn telefoon”, zei Jozefzoon bij tegen ESPN. “Helaas miste ik. Ik weet zelf niet wat er gebeurde. Het was moeilijker om de bal te missen dan hem er in te schieten.” Wel gaat hij het snel verwerken. „Iedereen kan zoiets een keer overkomen. Je moet er niet te lang bij stilstaan. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste.”

RKC won wel, met 2-1. Michiel Kramer maakte beide goals voor de Waalwijkers, waar Shawn Adewoye en Thierry Lutonda aan de aftrap stonden. RKC is achtste in de tussenstand, een zieltogend Groningen zeventiende en voorlaatste.

Sparta en Arno Verschueren maakten met 4-0 brandhout van Heerenveen. Verschueren werd twee minuten voor tijd naar de kant gehaald. Bij Heerenveen mocht basisspeler Anas Tahiri met nog een kwartier te spelen gaan rusten. Tien minuten voor tijd mocht ook Antoine Colassin invallen. Revelatie Sparta is vijfde in de Eredivisie, Heerenveen negende.