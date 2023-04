Romelu Lukaku en Inter blijven op de dool, Eden Hazard valt in en Kylian Mbappé pakt uit met bloedmooie assist tegen Loïs Openda

Een laat kopbaldoelpunt van Luca Caldirola volstond voor de bezoekers. Bij Inter stond Romelu Lukaku de hele wedstrijd op het veld, maar hij kon niet scoren. De Milanezen blijven vijfde in de tussenstand en grijpen zo voorlopig naast Champions League-voetbal volgend seizoen.

Dit seizoen zijn ze nog wel aanwezig op het kampioenenbal. De focus kan nu helemaal naar de terugwedstrijd in de kwartfinales, woensdag op eigen veld tegen Benfica. In Portugal haalden de Nerazzurri dinsdag een verrassende 0-2 zege. Lukaku maakte toen het tweede doelpunt. De weg naar de halve finales ligt zo open.

Openda verliest in Parijs

Racing Lens en Rode Duivel Loïs Openda hebben zaterdag een kansloze 3-1 nederlaag bij PSG geleden op de 31e speeldag van de Ligue 1. Door een vroege rode kaart voor Samed Salis Abdul (19.) stonden de bezoekers voor een onmogelijke opdracht.

Kylian Mbappé, Vitinha en Lionel Messi (na een hak van Mbappé) zetten de Parijzenaars nog voor rust op een driedubbele voorsprong.

Voor Mbappé was het zijn 139e treffer voor PSG in de Ligue 1. Hij loste daarmee Edinson Cavani af als recordhouder. De Uruguayaan maakte in 200 competitiewedstrijden 138 doelpunten voor de club uit Parijs. Mbappé had 169 duels nodig om Cavani te overtreffen. Mbappé loste Cavani ruim een maand geleden al af als topschutter aller tijden van PSG. Zijn teller staat momenteel op 203 goals, Cavani kwam niet verder dan 200.

Op het uur kon Przemyslaw Frankowski voor Lens nog wel milderen vanop de stip. Maar daar bleef het bij. Loïs Openda speelde de hele wedstrijd.

In de tussenstand vergroot PSG zijn voorsprong op eerste achtervolger Lens tot negen punten.

Real Madrid maakt in het slot het verschil

Real Madrid heeft zaterdag op de 29e speeldag in La Liga in de slotfase de drie punten meegegraaid bij Cadiz. Nacho Fernandez (72.) en Marco Asensio (76.) zorgden met hun goals voor een 0-2 overwinning.

Thibaut Courtois stond bij de Madrilenen zoals gewoonlijk de hele partij tussen de palen. Real-coach Carlo Ancelotti gunde Eden Hazard opnieuw tien minuutjes als invaller. Twee weken was dat ook het geval tegen Real Valladolid. Zijn vorige optreden in La Liga dateerde al van september.

Bij Cadiz had de Belgische Congolees Théo Bongonda, ex-Zulte Waregem en Racing Genk, negentig minuten zijn plaats op het veld.

Real herstelt zich zo van de 2-3 competitienederlaag vorige week tegen Villarreal. Tussendoor werd in de Champions League wel met 2-0 gewonnen van Chelsea. De Madrilenen blijven in de tussenstand in Spanje tweede, weliswaar op tien punten van koploper Barcelona dat zondag nog naar Getafe trekt. Cadiz is als vijftiende nog niet zeker van het behoud.