Charleroi en Limburg United onderuit in Elite Gold

Na Kangoeroes Mechelen was er ook geen succes voor Limburg United en Charleroi in Elite Gold. De ploeg uit Hasselt verloor in ZZ Leiden, de Spirous in Groningen. Beide teams zakken weg naar de onderste regionen van het klassement.

Spirou Charleroi miste de Nederlandse center Nathan Kuta en dat scheelde een slok op de borrel. In Groningen waren de Karolo’s dan ook steeds op achtervolgen aangewezen. Stephaun Branch en zijn ploegmaats trokken na 25-17 met een 37-29 bonus halfweg richting kleedkamer. Ook in de tweede helft niet echt een reactie van Charleroi. Groningen drukte na 53-44 dan ook door naar logische winst. Voor de Spirous in Elite Gold de vierde nederlaag waardoor het wegzakt naar de achtste stek. Limburg United verloor een spannende partij in ZZ Leiden. Na 17-17, 37-31 (rust) en 41-38 kwam het team van coach Ray Westphalen in de slotfase nog tot op 2 punten. ZZ Leiden hield de winst in een verdedigende clash echter in Nederland. Voor Limburg United de vijfde nederlaag na zeven speeldagen waardoor het op de voorlaatste plaats staat.

ZZ Leiden-Limburg United 59-55Kwarts: 17-17, 20-14, 4-7, 18-17ZZ Leiden: Rutherford 10, Hammond 14, Collins 5, Van Bree 8, Ververs 0, Bouwknecht 8, Venskus 7, Van Den Elzen 3, Kruithof 2, Schaftenaar 2Limburg United: Stein 14, Delalieux 4, Ceyssens 11, Cale 3, Leemans 4, De Zeeuw 0, Hammonds 2, Lesuiisse 1, Desiron 4Donar Groningen-Charleroi 69-55Kwarts: 25-17, 12-12, 16-15, 16-11Donar Groningen: Taylor 0, Magdevski 10, Gaddefors 10, Brandwijk 10, Mounce 13, Branch 14, Arkema 0, Williams 1, Hollanders 7, Olisemeka 4, Zuidema 0Charleroi: Fogang 0, Lisboa 8, Prepelic 2, Izaw Bolavi 5, Jackson 15, Libert 5, M. Samardzic 11, Schoepen 5, Adzeh 0, V. Samardzic 4, Makwa 0