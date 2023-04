ELITE SILVER. 7 op 7 voor Leuven Bears, Bergen voor het eerst onderuit

Leuven Bears is alleen leider in Elite Silver. De Bears wonnen in Feyenoord Rotterdam en zagen Bergen onderuit gaan in Basket Academie Limburg in Weert. Okapi Aalst won nipt in Den Helder Suns en komt naast Bergen postvatten op de tweede plaats. Zondag is er nog Yoast United versus Luik. De ploeg die eerste eindigt in Elite Silver grijpt het zesde en laatste ticket voor de Belgische play-offs.

Leuven Bears blijft sterk presteren in Elite Silver. De ploeg van coach Eddy Casteels zegevierde na een 24-24 tussenstand en 42-44 bonus halfweg uiteindelijk met 76-88. De Bears maakten in het derde en slotkwart het verschil via John Fulkerson, Joshua Heath, Brevin Pritzl en Kevaughn Allen. Bergen ging onderuit in Rotterdam en versus Feyenoord. Na een 31-28 achterstand was ook de tweede helft een nagelbijter. Het was de Belg Noé Botuli (25 punten, 3 rebounds) die het team uit Weert mee naar de nipte 70-66 zege loodste. Okapi Aalst had het bij Den Helder Suns ook niet onder de markt. Ivan Mars (17 punten, 11 rebounds), Dorian Marchant en Joshua Price (19 punten, 9 rebounds) waren de sterkhouders. Jordan Walker stelde in de slotseconde de winst net veilig: 76-77. De Ajuinen komen naast Bergen op de tweede stek en achter leider Leuven Bears in Elite Silver postvatten.

Feyenoord Rotterdam-Leuven Bears 76-88Kwarts: 24-24, 18-20, 12-17, 22-27Feyenoord Rotterdam: Diggs 24, Bieshaar 6, Sow 2, De Vreede 5, Devine 12, van der List 8, Reynolds 19, Vijber 0, Buijs 0Leuven Bears: Vanderhaegen 6, McGlynn 2, Fulkerson 13, Heath 10, Pritzl 27, Bucumi 3, Allen 27, Snijers 0, T. Nunes 0

Basket Academie Limburg-Bergen 70-66Kwarts: 12-12, 19-16, 14-15, 25-23Basket Academie Limburg: Wilson 18, Miller 6, Tholel 1, Masnic 5 Brathwaite 0, Botuli 25, Strojil 8, Brankovic 7, Hintzbergen 0, Van Holst 0Bergen: Mortant 9, Gavrilovic 12, Mintogo 4, Zubac 9, Braxton 11, Harris 11, Depuydt 7, Neri 3, Legrand 0

Den Helder Suns-Okapi Aalst 76-77Kwarts: 13-21, 22-20, 25-18, 16-18Den Helder Suns: Biss 14, Van Oostrum 11, Gorissen 10, Hurrman 13, Halman 16, Koehler 7, Thran 5, Van Der Heiden 0, Van Der Knapp 0, Okapi Aalst: Maras 17, Marchant 18, Price 19, Walker 9, Schauvlieger 3, Lededen 5, Vermoesen 6,

Apollo Amsterdam-Brussels75-Brussels 86Kwarts: 15-19, 16-20, 24-29, 20-18Apollo Amsterdam: Kayhan 15, Kumelis 6, Sicking 14, Bah 13, Bertotti 6, Poels 8, Abrams 2, Metz 8, Saulius 3Brussels: Hazard 7, Llorente 9, Laster 17, Kohadja 9, Airington 0, Deroover 13, Ekamba 20, Proleta 11, Tshibangu 0, Borri 0,