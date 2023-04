Club Brugge bijt zijn tanden stuk op Westerlo en doet mogelijk slechte zaak in strijd om Champions’ play-offs

Club Brugge was op bezoek bij Westerlo doorlopend de dominante partij maar een doelpunt scoren bleek voor blauw-zwart bijzonder moeilijk. Jutgla leek de ban te breken voor Club maar zijn treffer werd door na een tussenkomst van de VAR afgekeurd. Westerlo stelde in een uitverkocht Kuipje teleur maar overleefde de Brugse storm. Blauw-zwart bleef gefrustreerd achter. Play-Off 1 lijkt weer wat verder af...

Naast de geblesseerde Hendry en Nielsen, kon Brugge-coach De Mil ook geen beroep doen op Buchanan, waardoor Skov Olson uiteindelijk toch aan de aftrap verscheen in Westerlo. Bij de thuisploeg kregen Matsuo en Tagir de voorkeur op Madsen en Perdichizzi. Voorts geen verrassingen bij de Westelse Kemphanen die in een volledig uitverkocht Kuipje maar wat graag punten wilde afsnoepen van blauw-zwart.

Bij de aftrap van deze bijzonder belangrijke partij telde Club zes punten meer dan Westerlo, maar de bezoekers hadden toch vooral hun zinnen gezet op een nieuwe driepunter om zo AA Gent opnieuw onder druk te zetten in de strijd om het vierde en laatste ticket voor de Champions’ Play-offs. De eerste voldragen aanval kwam evenwel van de thuisploeg, Matsuo ontsnapte in de rug van Spileers maar zijn voorzet werd door Mechele in hoekschop verwerkt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Brugge reageerde meteen maar Lang en Rits slaagden er niet in om Bolat te verontrusten. De bezoekers hanteerden in dat openingskwartier best wel een hoog tempo en dat leverde Westerlo toch wel wat problemen op. Ook in de duels toonde Club zich net iets sterker maar kansen bij elkaar voetballen, bleek geen sinecure. Op een hoekschop van Lang lukte dat wel maar Bolat pakte de kopbal van Vanaken klemvast.

Even later probeerde Rits het uit een scherpe hoek maar Bolat was bij de pinken en duwde de bal in hoekschop. Na een foutje van Van Eenoo kon Lang aan de haal maar hij stuitte op Bolat en ook in de herneming konden Rits en Lang die wenkende kans niet verzilveren. De thuisploeg kon pas met de rust in zicht, even de neus aan het venster steken. Mignolet werd evenwel niet op de proef gesteld. De beste kans was nog voor Jutgla die plots alleen voor Bolat verscheen maar de bal naast duwde.

© BELGA

Meteen na de pauze slalomde Lang alweer meteen door de Westelse defensie maar andermaal wist blauw-zwart niet te besluiten. Deze keer kon De Cuyper nog net Vanaken het scoren beletten. Even later was het alweer alle hens aan dek in de zestien van Bolat maar na een scherpe vrije trap van Lang, verzuimde Spileers om Brugge op voorsprong te trappen. Lang probeerde het dan maar met een lange ren maar hij besloot op de vuisten van Bolat.

Brugge overrompelde Westerlo in het vierde kwartier volledig maar scoren lukte blauw-zwart niet. Skov Olsen kreeg ook nog een dot van een kans maar de Deen zag zijn poging voorlangs gaan. Het was meteen zijn laatste wapenfeit want De Mil bracht in zijn plaats de jonge Nusa. En dan mocht blauw-zwart toch vieren. Of toch niet. Een treffer van Jutgla werd door de VAR afgekeurd omdat de bal niet helemaal over de doellijn zou zijn gegaan.

© BELGA

De Roeck bracht ondertussen met Dierckx en Madsen twee verse krachten en Mignolet mocht zowaar ook eens tussenbeide komen toen Matsuo plots voor zijn neus opdook. De Gouden Schoen liet zich niet verrassen en voorkwam een Brugse achterstand. Even later moest hij alweer vol aan de bak om Fixelles het scoren te beletten. Brugge kon ook niet meer zo makkelijk de thuisploeg achteruit duwen en het spel werd weer meer evenwichtig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Mil gooide er ook nog jonkie Vermant in en die waagde al gauw zijn kans maar diens schot strandde in het zijnet. De tijd drong stilaan voor de Bruggelingen die absoluut wilden winnen om hun kansen op de Champions’ Play-Offs levendig te houden. Enter Yaremchuk, dacht De Mil. Bij gebrek aan alternatieven want de Oekraïner is dezer dagen nu niet meteen een spits met vertrouwen.

© BELGA

Brugge bleef nochtans kansen creëren maar nu was het Vermant die op aangeven van Nusa een opgelegde kans liet liggen. De zenuwen stonden bij blauw-zwart nu echt strak gespannen, terwijl het voor Westerlo toch vooral een zaak van overleven was. Meijer ging ook nog zijn kans maar andermaal stond Bolat pal.

Er werden nog vier minuten extra toegevoegd en Club zetten een ultiem slotoffensief in. Lang zette alles op alles, Meijer bleef onvermoeibaar draven op links maar in de zone van de waarheid lukte het maar niet. Yaremchuk kopte de allerlaatste kans in de handen van Bolat. Brugge charmeerde maar wist zichzelf niet te belonen en doet zo een bijzonder slechte zaak in de rangschikking.

Opstelling Westerlo: Bolat, Reynolds, Neustädter, Tagir, De Cuyper, Fixelles (72’ Vetokele), Matsuo (90’ Perdichizzi), Van Eenoo, Van den Keybus, Chadli (65’ Madsen), Vaesen (65’ Dierckx)

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Spileers, Skov Olsen (60’ Nusa), Rits (83’ Yaremchuk), Vanaken, Onyedika, Meijer, Jutgla (75’ Vermant) en Lang

Doelpunten: /

Gele kaarten: Vaesen, Mechele, Fixelles, Jutgla, Dierkcx, Mata en Van Eenoo

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt