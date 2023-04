Voetbalclub Achel VV B heeft in de titelclash met Eksel B de kers op de taart gezet. De ploeg van coach Jef Henkens won zaterdagavond de topper in 4C met 2-0 na twee doelpunten van topschutter Kevin Hermsen en stelde zo de promotie naar derde provinciale veilig. “En dat met allemaal spelers die van Achel afkomstig zijn of al een link hadden met onze club.”