Hij ging door een hel, maar na transformatie is ‘The Pistol’ klaar om te oogsten op WK snooker: “Het was een beetje vernederend”

De 37-jarige Mark Allen is momenteel de nummer 3 van de wereld en al jarenlang een vaste waarde op het snookercircuit. ‘The Pistol’ won in zijn carrière tot nu toe negen rankingtoernooien (waarvan drie dit seizoen), waaronder het UK Championship en Northern Ireland Open. Hij was ook een keer de beste in de prestigieuze Masters en stond al eens in de halve finales van het WK.

Goed voor verdiensten van meer dan 3,5 miljoen pond. Slechts twaalf spelers doen beter. Maar eind vorig jaar liet Allen zich failliet verklaren, zo onthulde hij in een interview met de BBC.

“Ik heb gewoon op alle vlakken in mijn leven te veel uitgegeven”, aldus de Noord-Ier. “Mezelf failliet laten verklaren was eigenlijk de enige oplossing. Het is makkelijk om te lezen dat ik 3,5 miljoen heb verdiend met het snooker, maar ik gaf het even snel uit dan dat het binnenkwam. En dat is best triest om vast te stellen, ook omdat ik het dus gewoon goed gedaan heb de voorbije jaren. Het is vernederend, maar nu is mijn prioriteit om mijn leven opnieuw op orde te krijgen.”

Het hielp ook niet dat hij een “kostelijke scheiding” moest betalen aangezien hij na zeven jaar splitte met Kyla McGuigan, de moeder van zijn dochter Harleigh (5). Voordien was Allen samen met Reanne Evans, veelvoudig wereldkampioen bij de vrouwen. Met haar heeft hij een echte vete.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Sneeuwbaleffect

“Ik heb letterlijk niks opzijgezet voor slechte momenten en als ik een zwak seizoen draaide, dan spendeerde ik nog alsof ik een topseizoen aan het spelen was”, aldus Allen. “Er was te weinig over voor belastingen en dus begon alles wat te rollen als een sneeuwbal. Als je moet betalen voor advocaten, door de scheiding, dan stapelt alles snel op. Als ik nu terugkijk, dan zou ik zuiniger omspringen met mijn geld. Ik kocht een auto van 80.000 pond terwijl er eentje van 50.000 beschikbaar was. Of ik huurde een huis aan 2.500 pond per maand in plaats van 1.500.”

Enkele jaren geleden postte Allen nog een rekensom op zijn sociale media, om duidelijk te maken dat niet alles wat hij op papier verdiende ook op zijn rekening kwam.

“Het sneeuwbaleffect”, aldus de Noord-Ier. “Ik woon momenteel in een huurappartementje. Een beetje vernederend voor de nummer drie van de wereld. Gelukkig kan ik dit jaar rekenen op een vast inkomen via het snooker. Dat neemt al veel risico’s weg voor wanneer ik slecht zou presteren.”

Sinds dit seizoen verdienen profspelers minstens 20.000 pond, terwijl ze voordien volledig afhankelijk waren van prijzengelden.

© ISOPIX

Transformatie

Dit jaar krijgen we niet alleen een mentaal andere Mark Allen op het WK in Sheffield, ook een fysieke. In 2022 ging ‘The Pistol’ er in de tweede ronde uit tegen latere wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. De Noord-Ier sprak ‘The Rocket’ niet veel later aan om te polsen naar diens gezonde levensstijl. O’Sullivan gooide zijn eigen leven volledig om door gezonder te eten, veel te gaan lopen en regelmatig te gaan fitnessen.

“Toen ik die beker in de lucht stak (na de finale vorig jaar, red.) met mijn kinderen aan mijn zijde… Emotioneel. Niet omdat ik het WK gewonnen had, wel omdat ik mijn 47ste had gehaald zonder in een gekkenhuis te zitten of op zoek naar wat drugs. Dat ik nog leefde”, aldus O’Sullivan voor in een interview. “Daarom zit ik zo vaak in de gym of ben ik zo vaak aan het lopen. Ik heb voor dat pad gekozen, niet langer dat van een drugskot. Zo blijf ik weg van feesten, drank en drugs. Ik heb nu eenmaal een aanleg voor verslavingen. Dat is goed van pas gekomen op snookervlak, maar je moet er wel mee om kunnen. Het feit dat ik hier nu ben, is al een overwinning op zich.”

Allen had daar lange tijd geen zin in. “Ik weet niet of ik een dag in het leven van Ronnie O’Sullivan zou willen beleven”, had de Noord-Ier voor hun WK-clash nog gezegd. ‘The Rocket’ reageerde toen als volgt: “Mark Allen denkt: Wat? Moet ik elke dag tien kilometer lopen en naar de fitness gaan? Ik eet liever, doe een paar gokjes op voetbalwedstrijden en drink een paar biertjes met mijn maten.”

© VCG via Getty Images

Maar na zijn nederlaag sprak Allen O’Sullivan aan, op zoek naar tips. We zijn nu een jaar later en ‘The Pistol’ ziet er messcherp uit. Hij verloor zo’n 25 kilogram en dook daarmee voor het eerst sinds lang onder de 100 kilogram (hij kwam van 120 kilogram).

“Ik ben in mijn beste vorm in een héél lange tijd”, aldus Allen in de aanloop naar het WK. “Het is waarschijnlijk 15 jaar geleden dat ik enigszins leek op de persoon die ik nu ben. Na het laatste wereldkampioenschap liet ik me opnieuw iets te veel gaan. Ik dronk een paar weken net iets te vaak en dat kroop in mijn hoofd. Sinds juni ben ik dan aan de slag gegaan door de juiste dingen te doen (minder koolhydraten eten, minder drinken en fitnessen, red.). Ik ben op het punt dat ik zelfs niet meer op de weegschaal hoef te gaan staan. Het komt er nu vooral op aan om die overtollige huid nog weg te krijgen, daar heb ik nog wat last van.”

Volgens Allen is hij nu een beter mens en snookerspeler. Bewijs: zijn zeges in liefst drie rankingtoernooien dit seizoen. Niemand deed beter.

“Vorig jaar was gewoon niet zo leuk. Toen ik rond de tafel aan het wandelen was, voelde ik het gewoon aan mijn ademhaling. Het ging niet goed met mij. Het is al lang geen toeval meer dat wij het goed doet op het WK ook gewoon fit is in z’n leven. Ik geloofde ook op m’n zwaarst dat ik wereldkampioen kon worden, maar nu zijn mijn kansen misschien wat hoger. Maar ik reken me niet bij de favorieten.”