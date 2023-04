Holger Rune vervoegt Andrey Rublev in finale Masters-toernooi Monte Carlo

Rune, het zesde reekshoofd, won zaterdagavond in zijn halve finale na een gevecht van ruim 2,5 uur met 1-6, 7-5 en 7-5 van de Italiaan Jannik Sinner (ATP 8). Rublev, het vijfde reekshoofd, had eerder op de dag in drie sets de maat genomen van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10). Beide matchen lagen door de regen een tijd stil.

De 19-jarige Rune en de 25-jarige Rublev speelden begin dit seizoen nog tegen elkaar in de achtste finales op de Australian Open, waar de Rus in vijf sets aan het langste eind trok. Vorig jaar troffen ze elkaar op het Masters 1.000 in Parijs, toen Rune won en later ook de tot dusver mooiste titel uit zijn nog prille carrière pakte.

Zondag speelt Holger Rune zijn zesde ATP-finale. Hij won al drie toernooien. Rublev mikt in zijn negentiende finale op een dertiende titel. Twee jaar geleden was hij in Monte Carlo al eens verliezend finalist tegen Stefanos Tsitsipas.