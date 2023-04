TOP DIVISION WOMEN. Kangoeroes Mechelen plaatst zich als eerste voor de finale van de play-offs

Kangoeroes Mechelen heeft zich met een sweep (2-0) geplaatst voor de finale van de play-offs in Top Division Women. De ploeg van coach Arvid Diels won ook de tweede halve finale met afgetekende cijfers van Liège Panthers. In de finale wacht Castors Braine of Namur Capitale. De tweede partij van deze halve finale is zondagnamiddag in Braine. Indien Namur Capitale wint volgt een beslissende belle dinsdag en opnieuw in Braine.