Patro Eisden moet promotiefeestje opnieuw een week uitstellen, maar: “Stappen weer puntje dichter bij ons doel”

Patro kon zijn talrijk meegereisde supportersschare (vijf bussen!) voor rust weinig tot niets opwindend aanbieden. Heist zag, na een ontgoochelende 3 op 15, met de komst van de leider een uitgelezen kans om terug vertrouwen te tanken. Het eiste meteen het meeste balbezit op, vond het best de vrije man tussen de linies met vooral een bedrijvige Absisan en rechterflank Troonbeeckx. Maar meer dan wat stilstaande fases zonder verder doelgevaar raakte ook de thuisploeg niet.

Afgeweken schot

Het was duidelijk Patro dat na rust uit een ander vaatje moest tappen. Lees: de flanken Bamona en Bounou mobiliseren en Sam Bruce en Ferber in stelling krijgen, wilde het zaterdagavond nog aan het vieren geraken. De boodschap van Stijnen onder de rust kwam blijkbaar goed over, want in de tweede helft dreef Patro meteen het tempo en de druk op. Sam Bruce liet een voorzet van Bounou aan Bamona wiens schot geweerd werd door Vande Cauter.

Net voor het uur haalde Ferber van ver uit met een afgeweken schot dat Van Aerschot verraste: 0-1. Patro bleef druk zetten, op zoek naar de 0-2, maar dan viel regulator Pietermaat op het middenveld uit. De leider kon nog wel aandringen en kreeg wat counterkansen, maar miste de precisie om die te benutten.

Genekt door ex-speler

Heist probeerde met een dubbele wissel het evenwicht te herstellen en lukte daar aardig in. Colman liet een eerste kans liggen en het was ex-Patrospeler Orye die kort voor tijd al liggend de bal in de hoek mikte: 1-1. Patro kwam nog goed weg toen Benhamou tegen de paal mikte.

Net als in de heenwedstrijd bleef het 1-1 en moest Patro voor de tweede week op rij de promotieviering uitstellen. Ook omdat zowel La Louvière als Francs Borains niet in de fout gingen. Zo wordt de volgende wedstrijd van Patro, thuis tegen Francs Borains, meteen een galawedstrijd om definitief die promotie af te dwingen. “Met dit éne puntje naderen we weer een stapje dichter bij ons doel. Ik hoop dat volgende week thuis tegen Francs Borains heel Maasmechelen en de regio achter ons zal staan”, aldus trainer Stijnen.

HEIST: Van Aerschot F., Nys, Absisan (65’ Benhamou), Sabhaoui, Peers, Troonbeeckx (75’ Colman), El Attabi (65’ Diedhiou), Vande Cauter, Augustynen, Van Aerschot S., Orye.

PATRO:Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Pietermaat (69’ Bammens), Bounou, Ferber (84’ Verburgh), Bamona, Sam Bruce.

DOELPUNTEN: 58’ Ferber 0-1, 83’ Orye 1-1.

GELE KAARTEN: Sam Bruce.

SCHEIDSRECHTER: Zeebroek.

TOESCHOUWERS: 800.jmi