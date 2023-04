Cast van Sturm der Liebe duikt op in Shopping 1 en restaurant Olive in Genk

Vier acteurs van de Duitse successoap Sturm der Liebe waren zaterdag te gast in Shopping 1 in Genk. Ze deelden handtekeningen uit en sloegen een praatje met de fans. Na afloop gingen ze eten in restaurant Olive in Genk.

© tp

Het is niet de eerste maal dat de acteurs zich lieten blikken in het Genkse winkelcentrum. De komst van Erik, Ariane, Josie en Gerry hebben de fans te danken aan Fame International, een Limburgse organisatie die de praktische beslommering voor haar rekening neemt van binnenlandse en buitenlandse artiesten. Dat ze in restaurant Olive zijn gaan eten is niet toevallig. Uitbater is immers Fabrizio Muto die als muzikant al met heel wat internationale artiesten op het podium stond. Zo speelde hij onder meer met Ron Moss (zanger en acteur in Mooi en Medogenloos), Greg Bannis, voormalige zanger van Hot Chocolate, en Jermaine Jackson van The Jackson Five. Stanny Renaers, ceo van Fame International, liet in de rand van het bezoek van de acteurs van Sturm der Liebe weten dat er voor de band van Muto nog heel wat optredens op het programma staan met bekende artiesten. “Het is nog iets te vroeg om te zeggen wie”, zegt Renaers. “Vast staat wel dat ook nu weer Genkse muzikanten zullen meespelen met internationale muziektalenten.” cn