Het doek valt voor KV Oostende: kansloze nederlaag tegen OHL betekent degradatie naar Challenger Pro League

Schipbreuk voor KV Oostende. Na tien jaar in de Jupiler Pro League degradeert de kustploeg naar 1B. En dat deed het in stijl: OH Leuven gaf KVO een pandoering (0-4) in eigen huis na een dramatische vertoning. Kansloos ten onder, alsof het maar een oefenmatchke betrof. En wees gerust: deze ploeg krijgt het zelfs moeilijk in 1B.

“Dat is het einde, dat doet de deur dicht.” Ze konden er blijkbaar nog om lachen, daar in Oostende. De ondertussen beruchte stadion-dj van de Diaz Arena had de boodschap tijdens de rust al begrepen: het wordt 1B volgend jaar. Dat besef was er vorige week al in de spelersgroep na die afgang op STVV, want dé match van de degradatie tegen OHL werd niet meer dan een formaliteit. Nul beleving, nul kwaliteit. Een oefenwedstrijd zoals je ze vaak begin juli speelt. Voor OHL, dat tijdens de rust 66 procent balbezit liet optekenen, was het een avondje controleren en doorduwen wanneer het dat wou. Simple as that. KV Oostende was nergens en deed het zonder sterkhouder Ambrose. Hij werd door Thalhammer uit de selectie gelaten nadat de spits deze week bijna voor een staking zorgde.

Protestactie

Halverwege de eerste helft zette Schrijvers de bezoekers op voorsprong met een knappe knal. Hij mocht aan de rand van de zestien rustig een hoek uitkiezen. Héél eventjes kende KVO een opflakkering met schoten van Ndicka en McGeehan. Een stuiptrekking. Maar toen Opoku kort voor de rust een corner binnen werkte, was het lot van KV Oostende beslecht. Degradatie. 1B. En dat na tien jaar op het hoogste niveau. De thuissupporters hadden die tussenstand niet afgewacht om (nogmaals) hun ongenoegen te uiten. Honderden blaadjes met onder andere ‘PMG OUT’ werden omhoog gehouden, naast enkele banners. ‘Fuck PMG’, ‘no policy, no results’: het mocht duidelijk zijn wat de aanhang vindt van de Amerikaanse investeerders. Ook ‘Ganaye out’ viel te lezen. Het zal hem worst wezen: de sportief directeur woonde de wedstrijd zelfs niet bij. (lees verder onder de foto)

© BELGA

Nochtans had KVO voor de match nog een waterkansje door het resultaat in Eupen: mits zes op zes kon het nog gered zijn. Maar wie deze ploeg al het héle seizoen ziet sukkelen, moest daar eens goed om lachen. In Leuven trouwens ook. Er was nog geen uur gespeeld toen Tamari domweg omver geknald werd door Medley. Thorsteinssson legde de bal simpel weg: 0-3. En of de kelk aan zee volledig tot op de bodem moest. In de tribunes probeerden ze zich dan maar te amuseren met een rondje nostalgie. Yves Vanderhaeghe, Didier Ovono en Fred Vanderbiest: ze werden allemaal bezongen en bedankt. Toen Brecht Capon kort voor tijd nog eens mocht invallen - zijn laatste thuiswedstrijd met KVO op het hoogste niveau - krijg die zelfs een staande ovatie. Hij zag hoe Nsingi nog de 0-4 scoorde na een prachtige counter.

De beloften van Club en Anderlecht

En zo is KV Oostende, na Seraing, de tweede zakker in de Jupiler Pro League dit seizoen. Volgend seizoen komen de beloften van Club Brugge, Anderlecht en Genk op bezoek in de Diaz Arena. Schrijnend. Ondertussen blijft het afwachten wie de club in handen neemt, want een verkoop dringt zich op. Enkel Eupen of Zulte Waregem maken nog kans op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League: zij beslissen volgend weekend wie de derde zakker wordt.