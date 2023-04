Kevin De Bruyne antwoordt met de voeten en dirigeert Manchester City met assist naar winst, Erling Haaland scoort twee keer

© Action Images via Reuters

Kevin De Bruyne stond als kapitein aan de aftrap in het Etihad Stadium en wilde wat rechtzetten na zijn misnoegde reactie door zijn wissel in de Champions League-clash met Bayern München.

De thuisploeg startte verschroeiend en al na 4 minuten op voorsprong na zowaar een prachtig doelpunt van verdediger John Stones. Nog geen 10 minuten later stond het ook al 2-0. De bal ging op de stip en Erling Haaland faalde niet.

In de 25ste minuut ontbond De Bruyne zijn duivels. Hij snoepte de bal weg voor de neus van Wilfred Ndidi (ex-Genk), trok een sprint en bediende Haaland met een afgemeten pass: bingo. Goed voor assist nummer 15 dit seizoen, zijn 100ste voor Man City en het 32ste competitiedoelpunt van zijn Noorse maatje.

Kelechi Iheanacho verzachtte in het slot de score voor Leicester City, waar Youri Tielemans, Timothy Castagne en Wout Faes aan de aftrap stonden en Dennis Praet mocht invallen. De Foxes blijven zo voorlaatste in de stand met 25 punten. Man City is tweede met 70 punten, drie minder dan leider Arsenal.

