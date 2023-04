De correctionele rechtbank van Gent heeft de Antwerpse ‘vastgoedondernemer’ Issam Zizaoui veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens afpersing en oplichting van Maxim en Guillaume Dumarey, de zonen van de bekende industrieel Guido Dumarey. Volgens de rechtbank staat het vast dat Zizaoui, die gekend is voor drugsfeiten, probeerde om de site van Hayes Lemmerz in Hoboken voor een appel en een ei in te pikken.