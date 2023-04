Corach Rambler wint 175e Grand National

De 8 tegen 1 favoriet voor de eindzege, bereden door jockey Derek Fox, haalde het met twee lengten voorsprong op het 8-jarige Franse paard Vanillier, bereden door jockey Sean Flanagan.

Voor Derek Fox en de Schotse trainer Lucinda Russell is het de tweede Grand National-overwinning, nadat het duo in 2017 met One for Arthur ook al de zege claimde.

De start van de Grand National liep vertraging op nadat een aantal dierenrechtenactivisten op de renbaan protesteerden.