Frankrijk, Kazachstan, Tsjechië, Italië, Duitsland en Spanje plaatsen zich voor finalefase: Billie Jean King Cup

Frankrijk, Kazachstan, Tsjechië, Duitsland, Italië en Spanje hebben zaterdag zekerheid verworven over hun ticket voor de Billie Jean King Cup Finals in november.

Frankrijk kwam in Coventry op een beslissende voorsprong tegen Groot-Brittannië. Spanje en Kazachstan boekten thuiszeges tegen respectievelijk Mexico en Polen. Tsjechië kwam op een doorslaggevende 1-3 tegen Oekraïne, dat het thuisvoordeel had maar door de oorlog uitweek naar het Turkse Antalya. Ook Duitsland stoot door na een 3-1 zege in Stuttgart tegen Brazilië. Italië haalde het in Bratislava van Slovakije na een erg spannend dubbelduel.

In Slovenië-Roemenië is er nog geen winnaar. De tweede dag van de ontmoetingen tussen de Verenigde Staten en Oostenrijk en tussen Canada en België begint later zaterdag.

De Belgische ploeg staat na de eerste dag op 1-1 tegen Canada. Vanaf 23 uur Belgische tijd wordt het derde duel gespeeld tussen Ysaline Bonaventure (WTA 86) en Leylah Fernandez (WTA 50).

De winnaars van de kwalificatiewedstrijden plaatsen zich zich voor de finalefase van de Billie Jean King Cup in november en krijgen daar de kans om mee te strijden voor de wereldtitel. Zwitserland en Australië, de twee finalisten van vorig jaar, zijn al zeker van hun plaats in de Finals.

© REUTERS

Uitslagen van zaterdag:

Spanje - Mexico 3-1

Nuria Párrizas (Spa) - Marcela Zacarías (Mex) 6-3, 6-0

Giuliana Olmos/Renata Zarazúa (Mex) - Aliona Bolsova/Rebeka Masarova (Spa) 4-6, 7-6 (7/5), 10/7

Oekraïne - Tsjechië 1-3

Marta Kostyuk (Oek) - Barbora Krejcíková (Tsj) 3-6, 6-1, 6-4

Markéta Vondrousová (Tsj) - Katarina Zavatska (Oek) 6-3, 6-4

Groot-Brittannië - Frankrijk 1-3

Caroline Garcia (Fra) - Harriet Dart (GBr) 6-1, 6-7 (10/12), 6-1

Alicia Barnet/Olivia Nicholls (GBr) - Clara Burel/Kristina Mladenovic (Fra) 7-5, 3-6, 11/9

Slovakije - Italië 2-3

Anna Karolína Schmiedlová (Slk) - Jasmine Paolini (Ita) 6-1, 4-6, 6-4

Viktória Kuzmová (Slk) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6-3, 7-6 (7/2)

Elisabetto Cocciaretto/Martina Trevisan - Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova 6-4, 4-6, 7-5

Duitsland - Brazilië 3-1

Jule Niemeier (Dui) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 7-6 (7/3), 3-6, 6-2

Anna-Lena Friedsam (Dui) - Laura Pigossi (Bra) 6-1, 6-0

Kazachstan - Polen 3-1

Elena Rybakina (Kaz) - Magda Linette (Pol) 6-4, 6-2

Weronika Falkowska/Alicja Rosolska (Pol) - Anna Danilina/Yulia Putintseva (Kaz) 6-3, 6-4

Slovenië - Roemenië 2-2

Tamara Zidansek (Sln) - Ana Bogdan (Roe) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5

Kaja Juvan (Sln) - Jaqueline Cristian (Roe) 6-2, 6-4

Later zaterdag:

Canada - BELGIË 1-1

Verenigde Staten - Oostenrijk 2-2