Op bezoek in Lasne: rijkste gemeente van Wallonië en thuishaven van de familie Ullens

Lasne is de rijkste gemeente van Wallonië, het Sint-Martens-Latem voor Franstaligen zeg maar, waar de huizen in het centrum wit geschilderd zijn, naar het voorbeeld van Knokke Le Zoute. En waar twee weken geleden, aan een van de exclusieve domeinen, een barones werd doodgeschoten door haar stiefzoon terwijl haar man, de vader van de dader, naast haar zat in de auto. Wij trokken op verkenning naar een streek die in Vlaanderen amper bekend is.