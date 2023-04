Antwerpen

De zwartvoetpinguïns in de Antwerpse Zoo hebben hun perk naast de flamingo’s weer ingenomen. In de winter werd hun verblijf in het Rotondegebouw grondig onder handen genomen. “We weten niet waarom, maar na corona bleven de pinguïns vaak achteraan in het perk. Dat lijkt nu van de baan”, vertelt Patrick Immens, coördinator dierenzorg.