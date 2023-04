Iran spoort vrouwen zonder hoofddoek op met speciale camera’s

Vanaf zaterdag zet de Iraanse politie speciale camera’s in om vrouwen die geen hoofddoek dragen, op te sporen. Wie de kledingvoorschriften schendt, ontvangt eerst een waarschuwing per sms. Vervolgens worden gerechtelijke stappen genomen. De software maakt geen fouten, klinkt het, maar het is wel mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim zaterdag.

In een verklaring op haar website spreekt de Iraanse politie ook van “zorgvuldig geplande acties” op de openbare weg, bij voertuigen en op “plaatsen waar de hidjab soms wordt verwijderd”. Volgens de geldende wetgeving wordt het verwijderen van de hidjab als een misdaad beschouwd, legt Hassan Mofakhami, veiligheidschef bij de politie, uit in de verklaring. “De personen die de wet overtreden, zijn verantwoordelijk voor hun daden en moeten voor hun gedrag ter verantwoording worden geroepen.”

Vrouwen die op openbare plaatsen geen hidjab dragen, worden eerst gewaarschuwd en vervolgens voor de rechter gebracht. Ook bedrijven die vrouwen tewerkstellen die op de werkvloer hun hidjab afnemen, worden gewaarschuwd. Bij recidive moeten die bedrijven hun deuren sluiten. Autobezitters worden eerst gewaarschuwd wanneer ze een vrouwelijke passagier zonder hidjab vervoeren. Bij recidive kan hun voertuig in beslag worden genomen, aldus de verklaring.

In september 2022 overleed de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa (Jina) Amini, nadat ze door de zedenpolitie werd opgepakt, omdat ze de kledingvoorschriften had geschonden. Haar dood bracht een nationale en internationale protestbeweging op gang, de Vrouw Leven Vrijheid-beweging, die zich keerde tegen de Islamitische Republiek. De beruchte zedenpolitie is intussen bijna volledig uit de Iraanse straten verdwenen. Heel wat vrouwen in de grote steden dragen geen hoofddoek meer.

Begin april kondigden de Iraanse autoriteiten al aan de regels op universiteiten te verstrengen. De vrouwelijke studenten die zich niet aan de regels houden, zullen uit de lessen worden geweerd.