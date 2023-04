Vrouw raakt compleet in paniek wanneer ze spin op haar hoofd ontdekt: “Een van de ergste dingen die me kan overkomen” — © Kennedy News via Reuters

Het is een van de ergste nachtmerries die voor Rosie Moore werkelijkheid kon worden. Toen de 24-jarige uit Engeland rustig van haar avondeten wilde genieten voor de televisie, merkte ze op een bepaald ogenblik dat een spin over haar hoofd kroop. Ze raakte meteen in paniek en schreeuwde het uit van schrik.

Een camera die normaal gezien haar hond in de gaten moest houden, wist toevallig het tafereel in beeld te brengen. “Dit is een van de ergste dingen die mij kan overkomen”, vertelde Rosie achteraf. “Ik ben heel erg bang van spinnen. Het dier moet op mijn vest hebben gezeten, want ik heb het nergens gezien.” Na het angstaanjagende moment heeft ze de spin niet meer teruggezien. “Misschien heeft mijn hond het dier opgegeten”, besloot ze nog.

(kmlo)