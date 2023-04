Gianni Moscon niet alleen zot van de Vlaamse Reus: Italiaan zoekt ook een rammelaar en voedster en wil ook dit ras kweken

Gianni Moscon is niet alleen een rasechte boerenzoon, de Italiaan is zelf ook zot van de natuur en heeft thuis o.a. een appelboomgaard. Ondertussen is hij verliefd geworden op de Vlaamse Reus. Dat is niet de gelijkaardige onderscheiding die de Vlaamse bond van sportjournalisten uitreikt aan de Vlaming die de prestatie van het jaar leverde, maar ook een zeer oud konijnenras.

Hij is danig weg van de Vlaamse Reus, dat hij driftig op zoek is naar een rammelaar en een voedster die de Italiaan van Astana Qazaqstan na zijn Ardennencampagne mee naar huis neemt. Met andere woorden: hij heeft nog een achttal dagen de tijd om zowel een mannelijke als vrouwelijke Vlaamse Reus te vinden want de 29-jarige prof wil ook effectief thuis dit konijnenras kweken. Zo’n rammelaar kan tot 7,5 kilogram wegen. Vanop zijn hotelkamer in Riemst, waar hij verblijft in afwachting van de Amstel Gold Race was hij driftig aan het zoeken waar hij dit ras op de kop kon tikken.