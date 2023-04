Voormalige Russische president Medvedev haalt zwaar uit naar Polen: “Land zal zeker verdwijnen”

De voormalige Russische president Dmitri Medvedev heeft op Twitter sterk uitgehaald naar Polen en de Poolse eerste minister, nadat die laatste zich had uitgesproken over een mogelijke oorlog tussen de NAVO en Rusland. “Dit land zal zeker verdwijnen, samen met zijn domme premier.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki was deze week te gast bij de Amerikaanse nieuwszender NBC News en sprak daar over onder meer de oorlog in Oekraïne. Hij zei dat die oorlog mogelijk nog enkele jaren zal blijven duren en dat Polen Oekraïne op een diplomatieke manier zal blijven steunen. Hij zei ook dat Polen Oekraïne zal ondersteunen in hun aanvraag tot lidmaatschap van de NAVO. Opvallend zei hij ook dat moest het tot een oorlog komen tussen de NAVO en Rusland, dat de NAVO dat relatief gemakkelijk zou winnen.

Dat laatste is mogelijk in het verkeerd keelgat geschoten bij de voormalige Russische president Medvedev. Die schreef op Twitter: “Een of andere domkop genaamd Mateusz Morawiecki zei dat Oekraïne het recht had om Rusland te treffen, en dat hij zich geen zorgen maakte over de oorlog van de NAVO tegen Rusland, omdat Rusland die oorlog snel zou verliezen. Ik weet niet wie zo’n oorlog gaat winnen of verliezen, maar gezien de rol van Polen als voorpost van de NAVO in Europa, zal dit land zeker verdwijnen, samen met zijn domme premier.”

Hij voegde er ook een Poolse vertaling van zijn uitspraak aan toe zodat de boodschap ook in Polen duidelijk zou aankomen.

Het is niet de eerste keer dat Medvedev nogal harde taal spreekt. In de voorbije maanden heeft hij zich eregeld laten opmerken met scherpe en soms bizar aandoende uitvallen aan het adres van het Westen. Waarnemers vermoeden dat hij zich het imago van een hardliner wil aanmeten met het oog op een mogelijke opvolging van Poetin.

