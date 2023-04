Luca Brecel opent deur naar tweede ronde WK snooker, titelverdediger Ronnie O’Sullivan pakt meteen uit met briljante pot

Luca Brecel (WST 10) is uitstekend begonnen aan zijn wedstrijd in de eerste ronde van het WK snooker. ‘The Belgian Bullet leidt na de eerste sessie met 6-3 tegen Ricky Walden (WST 24).

Het is intussen bekend: Brecel kon ondanks vijf deelnames nog nooit een wedstrijd winnen op het WK in Sheffield. In 2018 verloor hij in de eerste ronde van zijn huidige opponent, de ervaren Walden. Maar de Limburger - die zich vrijdag ziek voelde en daardoor de mediadag miste - gooide het in aanloop naar dit wereldkampioenschap over een andere boeg.

“Ik kan niet ontkennen dat ik veel aan het dartbord heb gestaan”, aldus Brecel. “Ik heb geen gemakkelijk seizoen achter de rug. Ik moet tegelijkertijd veel punten van de afgelopen twee seizoenen verdedigen en dat is mentaal lastig. Daardoor heb ik het gevoel dat ik een beetje stilsta, dat valt me zwaar. Tijdens de matchen gaat het nog, maar op training had ik het moeilijk. Daarom besloot ik het over een andere boeg te gooien...Ik heb nu veel minder getraind, ik hoop dat ik met een fris hoofd wel mijn beste niveau kan halen. Dat is me in het verleden al vaak gelukt, mijn grootste successen kwamen er op de momenten dat de verwachtingen het laagst waren.”

Tegen Walden schoot Brecel meteen goed uit de startblokken. Hij pakte uit met een break van 90, meteen gevolgd door eentje van 78. Walden maakte dan gelijk, maar Brecel liep opnieuw twee frames uit via breaks van 90 en 52. Via nog eentje van 82 duikt de 28-jarige Limburger de nacht in met een 6-3 voorsprong. Zondagavond staat sessie twee gepland.

Ook Ronnie O’Sullivan won zijn eerste sessie met 6-3. De regerende wereldkampioen pakte tegen de Chinees Pang Junxu niet meteen uit met de grootste breaks (61, 53 en 71), maar wel meteen met een kandidaat voor pot van het toernooi.

Junxu kreeg meteen het publiek op zijn hand door bij zijn intro door de verkeerde ingang naar de zaal te gaan. Een beginnersfoutje.

Overige uitslagen:

Stuart Bingham - David Gilbert 6-3

Neil Robertson - Wu Yize 6-3