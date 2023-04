Houthalen-Helchteren/Genk

De brandweerlui van de hulpverleningszone Oost-Limburg, die in maart in Houthalen-Helchteren de vermiste Simone Mariën gezond en wel aantroffen, hebben het bezoek gekregen van familieleden van Simone. “Het was een heel warme ontmoeting die bol stond van emoties”, vertellen de familieleden. Ondertussen is ook Simones fiets teruggevonden.