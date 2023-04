Voormalige Buitenlandminister Mike Pompeo doet geen gooi naar Witte Huis

“(Mijn vrouw) Susan en ik zijn na rijp beraad en gebed tot de conclusie gekomen dat ik me bij de verkiezingen van 2024 niet zal presenteren als kandidaat om president van de Verenigde Staten te worden”, tweette Pompeo. De Republikeinse politicus verwees naar persoonlijke redenen. “Het moment is niet gunstig voor mij en mijn gezin.”

Het neemt niet weg dat Pompeo niet uitsluit in de toekomst alsnog mee te dingen naar het hoogste politieke ambt in de Verenigde Staten. “Voor zij die verrukt zijn met dit nieuws, weet dat ik 59 jaar oud ben. Er blijven nog talrijke gelegenheden waarop de timing meer gepast kan zijn want presidentieel leiderschap wordt steeds noodzakelijker”, zo besluit hij zijn mededeling.

De Republikein Pompeo zetelde in het Amerikaanse parlement van 2011 tot 2017, toen hij de leiding van de inlichtingendienst CIA in handen kreeg. Een jaar later werd Pompeo minister van Buitenlandse Zaken onder Donald Trump. Hij slaagde erin om steeds in de gratie van Trump te blijven en nam loyaal de verdediging van de president bij het publiek en bondgenoten op zich.

De Amerikanen kiezen volgend jaar een opvolger voor Joe Biden. Trump en de vroegere ambassadrice bij de Verenigde Naties Nikki Haley zijn alvast kandidaat om de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen. Aan Democratische zijde zei Biden vrijdagavond nog dat hij “relatief” snel een beslissing over zijn deelname aan de verkiezingen wil aankondigen.