Russisch leger eist overwinningen op ten noorden en zuiden van Bachmoet

© via REUTERS

Het Russische leger heeft zaterdag overwinningen opgeëist in de noordelijke en zuidelijke rand van Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Bachmoet vormt al maanden het epicentrum van de gevechten. De Russische troepen zijn er langzaamaan opgetrokken en beheersen het grootste deel van het gebied.

“Aanvalseenheden van Wagner (Russische huurlingengroep, red.) zijn met succes opgetrokken en hebben twee blokken aan de noordelijke en zuidelijke rand van de stad veroverd”, zegt het Russische ministerie van Defensie op Telegram. Het maakte melding van de “zwaarste gevechten” aan het front. Volgens het ministerie trekken de Oekraïense troepen zich terug en vernietigen ze opzettelijk infrastructuur en woongebouwen van de stad om de vooruitgang van de Russische troepen te vertragen.

De Wagner-groep, onder leiding van Jevgeni Prigozjin, bevindt zich in de frontlinie van de strijd en wordt ondersteund door artillerie en parachutisten van het leger. “De (Russische) luchtlandingstroepen houden de vijand tegen op de flanken en ondersteunen de acties van de aanvalstroepen bij het innemen van de stad”, aldus nog het Russische ministerie van Defensie.

LEES OOK. Russische elite-eenheden lamgelegd door oorlog in Oekraïne, blijkt uit gelekte Amerikaanse documenten

Moskou bevestigde vrijdag dat de Russische troepen in het westen van Bachmoet oprukten om het laatste deel van de grotendeels verwoeste stad in te nemen dat nog onder controle van het Oekraïense leger staat. Nog een dag eerder zei Moskou dat het Russische leger de Oekraïense troepen in Bachmoet blokkeerde en elke versterking verhinderde de stad binnen te komen, wat suggereerde dat de stad op het punt stond te vallen.

Kiev ontkende die beweringen en verzekerde dat het Oekraïense soldaten bleef bevoorraden in Bachmoet en de Russische troepen verliezen bleef toebrengen. Noch de Russische noch de Oekraïense beweringen konden onafhankelijk geverifieerd worden.