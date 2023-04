Onbeschoft gedrag van patiënt: bodycam filmt hoe man medisch materiaal beschadigt en in ziekenwagen plast — © South Western Ambulance Service

Een 58-jarige man uit Londen is veroordeeld tot een celstraf voor zeer onbeschoft gedrag in een ziekenwagen. Toen James Macky vorig jaar na een noodoproep hulp kreeg van enkele ambulanciers, toonde hij geen greintje respect voor het medisch materiaal en het personeel. Zo filmde een bodycam onder meer hoe hij materiaal uit het voertuig gooide en zonder schaamte in de ambulance plaste.