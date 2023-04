Pech voor Alpecin-Deceuninck: ziekte houdt Quinten Hermans aan de kant in Amstel Gold Race

“De symptomen zijn al enkele dagen aanwezig”, zegt Hermans. “En de ziekte is nog onvoldoende onder controle om morgen te starten. Ik neem beter wat extra rust, in de hoop fit te zijn voor de twee Ardense klassiekers.”

Maandag zal Hermans testen of hij twee dagen later kan aantreden in de Waalse Pijl. Zijn plaats in de selectie voor de Nederlandse wielerklassieker wordt ingenomen door Jimmy Janssens.

Woensdag eindigde Hermans als elfde in de Brabantse Pijl. Vorig jaar verraste hij met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik achter een ontketende Remco Evenepoel. Bij zijn enige eerdere deelname aan de Gold Race in 2021 werd Hermans twintigste.