“Dit is geen manier van doen”: dartstopper Rob Cross krijgt klop van Mario Vandenbogaerde en geeft vroegtijdig forfait

Na enkele manches in de European is het dit weekend weer tijd voor twee Players Championships, de zogenaamde vloertoernooien in het darts. En meteen zorgde die voor een bizar moment.

Mario Vandenbogaerde had misschien wel de zwaarste loting van de zeven aanwezig Belgen in Wigan. De West-Vlaming, de nummer 73 van de wereld, kreeg in de eerste ronde niemand minder dan Rob Cross tegenover zich. Ex-wereldkampioen en nummer 5 op de Order of Merit.

‘Super Mario’ trok de lijn van zijn seizoen tot nu toe door en pakte in de race naar zes gewonnen legs een overtuigende 5-1 voorsprong. En plots gaf de Engelsman er de brui aan, ongezien. Een blessure misschien? Of ziekte? Nee, blijkbaar had Cross er gewoon “geen zin meer in” en gaf hij liever forfait dan met 6-1 te verliezen.

Afwachten of de Engelsman ervan afkomt zonder enige vorm van straf. “Mario stond 5-1 voor en dan moest Cross opgaan”, aldus Carla, de vrouw van Vandenbogaerde. “Maar hij gaf een hand aan Mario en zei dat hij ging stoppen. We vinden dat geen manier van doen en hopen dat de PDC (de dartsfederatie, red.) daar toch iets zal aandoen en niet zo zal laten.”

© BELGAIMAGE

Voor Brian Raman eindigde het verhaal in de eerste ronde. ‘The Riddler’ verloor met 6-1 van Danny Noppert, nummer 7 van de wereld. Ronny Huybrechts ging onderuit tegen de Australische topper Damon Heta en Robbie Knops - met korset voor zijn geblesseerde rug - tegen Alan Soutar.

Dimitri Van den Bergh was met 6-5 te sterk voor Stephen Burton, terwijl Kim Huybrechts won van Karel Sedlacek. Mike De Decker ging voorbij Bradley Brooks naar ronde twee.