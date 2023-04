‘Annabel’-zanger Hans De Booij brengt biografie uit: “Wist je dat ik ooit iets met Goedele Liekens gehad heb?”

Seks naast hem op het podium, tafels en eieren naar zijn hoofd geslingerd, een joint rollen achter het stuur en drank, veel drank. Dat en waarschijnlijk veel meer staat te lezen in Het wordt niets zonder jou, de biografie van Nederlandse zanger Hans De Booij. Al vindt hij dat alles niet genoeg om zijn boek mee aan te prijzen. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen een schandaal nodig: eentje met Goedele Liekens in de hoofdrol.

“Wist je dat ik ooit iets met Goedele Liekens gehad heb? Zeker vijf minuten op het toilet!”, vertelt De Booij in een interview met het Nederlandse magazine de Hollandse Panorama, nadat de interviewer hem vroeg wat voor schandaal hij dan nodig zou hebben om zijn boek te verkopen.

“Charmante dame hoor”, gaat de zanger verder. “En ook niet bepaald op haar mondje gevallen. Ik vergeet nooit meer dat ze tegen me zei: ‘Mannen moeten één ding niet vergeten, een clitoris is géén kraslot!’ Hilarisch.” De vraag of die opmerking iets te maken zou hebben met zijn eigen talenten beantwoordt De Booij niet, alleen zegt hij nog dat hij hoopt dat Liekens het verhaal ontkent, “dan heb ik mijn schandaal te pakken!”.

In het interview kijkt hij ook nostalgisch terug op zijn tijd in Antwerpen, waar hij iets vond dat hij in Nederland niet kende: gezellig drinken. “Ik vond het pas echt leuk toen ik in de jaren tachtig naar België verhuisde. De houding tegenover alcohol is daar heel anders dan in Nederland. In België genieten ze veel meer”, zegt hij.

Een hobbelig parcours

De laatste jaren is het leven van De Booij niet meer zo rock-and-roll als tijdens zijn gloriejaren. Zo sukkelde hij met een alcohol- en drugsverslaving, een faillissement en is hij enige tijd dakloos geweest. Na een scheiding en enkele verbroken romances vereenzaamde hij, waarna een vriend hem vorig jaar inschreef voor het datingprogramma First Dates.

Twaalf jaar geleden werd bij hem ook het syndroom van asperger vastgesteld. “Had ik dat dertig jaar eerder geweten, dan was mijn leven ongetwijfeld makkelijker geweest”, zegt hij daarover. “Dan had ik misschien betere contracten kunnen sluiten en niet maar 2 of 3 procent van de royalty’s gehad. Dan had ik misschien een vrouw bij me kunnen houden. Ik heb drie vrouwen met wie ik ieder een kind heb. Ik heb heel lang geen contact met ze gehad omdat ik overal en nergens was.”

Begin dit jaar belandde hij nog in het ziekenhuis met long covid. Daar heeft hij nu nog steeds last van, vertelt hij in het interview: “Ik kan niet meer van vier nummers achter elkaar zingen, omdat ik nog maar 30 procent van mijn longinhoud heb.”

Intussen probeert hij zijn leven opnieuw op de rails te krijgen, zegt hij. “Maar dat is hartstikke saai, toch? Daar kan ik mijn biografie toch niet mee aanprijzen, of wel?” Met Goedele Liekens moet dat wel lukken, dacht hij.