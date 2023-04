Zevende plaats voor Oostende in allereerste Youth Basketball Champions League

De U18-ploeg van Filou Oostende eindigde op de zevende plaats in de first-ever Youth Basketball Champions League in het Turkse Bursa. Na verlenging haalden ze het met 71-78 tegen het Spaanse Murcia. De Youth Basketball Champions League is een vijfdaagse met de U18-teams van tien deelnemers aan de Basketball Champions League uit acht verschillende landen.

De Oostende COREtec Basketball Academy, zoals de basketbalschool van Filou Oostende, officieel heet, was ingedeeld in poule A met als tegenstanders de Tsjechische Basketball Academy Nymburk, het Spaanse Murcia COC Oftalmologia, het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Bosnische Igokea m:tel. In de andere groep streden het Litouwse Rytas Vilnius, het Duitse Porsche BBA Ludwigsburg, het Turkse Tofas Bursa, het Israëlische Bnei Herzliya en het Spaanse Lenovo Tenerife.

De Oostendse U18, tien Belgen en twee Nederlanders onder leiding van coach Maarten Caron, speelde twee matchen op de openingsdag. Op de 70-89-nederlaag tegen Igokea volgde een 78-68-zege tegen Nymburk. Daarna leden de Oostendenaars twee nederlagen: 76-68 tegen Murcia en 83-79 tegen Jeruzalem. Oostende eindigde vierde op vijf teams in deze poule en speelde de volgende dagen matchen om de plaatsen vijf tot en met acht.

In het eerste duel leidden de Oostendenaars tot in de slotfase tegen Tenerife, dat uiteindelijk met één punt (77-76) het laken naar zich toetrok. Zaterdag wonnen de Oostendenaars met 71-78 ne verlenging tegen Murcia. In de slotfase van de reguliere tijd dwongen ze met een 0-10-rush die overtime af. Zo eindigen de Oostendenaars op de zevende plaats van deze allereerste Youth Basketball Champions League.