Populaire Balense friturist overleeft schietincident bij overval, zoontje kan vluchten: “Ik heb zoveel geluk gehad”

Balen

“Ik heb zo veel geluk gehad, zo veel geluk”, blijft friturist Wang uit Olmen (Balen) herhalen. De Chinese man, die al zes jaar De Frituur bij Wang uitbaat, is een graag geziene en gekende figuur in het Olmense. Bij een overval donderdagavond werd hij beschoten en bleef met een kogel in het been achter, zijn zoontje kon via het dak naar de buren vluchten. Intussen is Wang geopereerd. De steunbetuigingen stromen binnen.