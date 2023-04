EK zonder Nina Derwael levert toch zilver en brons op dankzij Maxime Gentges en Lisa Vaelen

Maxime Gentges is de eerste Belgische man die een EK-medaille kon winnen in het turnen. Hij pakte in het Turkse Antalya zilver op het paard met bogen. Lisa Vaelen deed er nog brons op de sprong bovenom. Het Belgische turnen is meer dan Nina Derwael.

Lisa Vaelen (18) kwam als eerste aan de beurt in haar finale. Bij haar eerste en moeilijkste sprong zette ze bij de landing een zijpasje buiten de lijnen. Ze kreeg 14.033, net iets minder dan de 14.116 van de kwalificaties. Ook haar tweede sprong zette ze een miniem zijpasje, dit keer binnen de lijnen. Ze kreeg 13.133, iets meer dan de 13.066 van woensdag. Gemiddeld scoorde ze dus 13.583, een tikkeltje minder dan de 13.616 van de kwalificaties.

Lisa Vaelen. — © BELGA

Een tikkeltje maar, maar dat bleek al snel cruciaal. De Italiaanse Asia D’Amato totaliseerde immers een gemiddelde van 13.600 en daarmee was het zilver nog het hoogst haalbare voor Vaelen. De topfavoriete, de Française Coline Devillard, moest toen nog komen. Zij bracht eerst de beste sprong van de dag, dezelfde als Vaelen maar met een landing binnen de lijnen. Ze kreeg 14.300 en koos dan voor zekerheid in haar tweede sprong. Dat leverde haar het goud op met een gemiddelde van 13.800.

Brons dus voor Vaelen, die een jaar geleden in München die medaille nog nipt gemist had. Ze werd toen vierde. Later vandaag komt ze opnieuw in actie in de finale op de brug met ongelijke leggers.

Zilver voor Gentges

Bij de mannen zorgde Maxime Gentges voor een verrassing van formaat op het paard met bogen. De 28-jarige turner uit Malmédy, gecoacht door zijn broer Gilles, bracht een uitstekende oefening, beter nog dan in de kwalificaties. Hij legde met 14.566 beslag op de tweede plaats. Alleen de Ier Rhys McClenaghan (14.666) deed beter. Het was de eerste keer dat een Belgische man een medaille kon winnen op een EK.