Nieuwe poging om ‘Baywatch’ terug op televisie te krijgen

Er worden momenteel opnieuw pogingen ondernomen om de bekende tv-serie Baywatch terug op het kleine scherm te brengen. De badpakkenreeks met David Hasselhoff in de hoofdrol is een van de grootste iconen uit de televisiegeschiedenis.

Productie Fremantle buigt zich momenteel over de opties voor een reboot van de dramareeks die vooral in de jaren 90 miljoenen kijkers wereldwijd had. Men spreekt niet enkel met de tv-zenders maar ook met streamingdiensten om te polsen of er interesse is. Het project zit nog in de vroege fase. Er zijn dus nog zeker geen acteurs bij betrokken.

De oorspronkelijke Baywatch begon in 1989. Opmerkelijk is dat de serie al na één seizoen werd afgevoerd. Maar de producers kochten de rechten terug en konden de serie elders onderbrengen. Mits enkele nieuwe toevoegingen zoals de komst van Pamela Anderson vond de kijker plots wel de serie en het vervolg is bekend. Meer dan 10 jaar werden er afleveringen gemaakt, met ook nog twee spin-offs. Meer recenter was er ook nog een film met Dwayne Johnson en Zac Efron.

De plannen om Baywatch terug te brengen sudderen al sinds 2018. Toen werden de oude afleveringen geremasterd en in high definition terug verkocht aan zenders wereldwijd. De grote bazen van Fremantle zeiden toen al dat een remake een optie was.