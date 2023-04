Bekende bioloog David Attenborough (96) verdient fortuin met zijn programma’s: meer dan 3.000 euro per minuut

In Groot-Brittannië moeten de zenders veel transparanter zijn in hun boekhouding. En daaruit valt dan ook af te leiden hoeveel geld de televisiesterren precies verdienen. Volgens Britse media verdiende de bekende televisiebioloog vorig jaar flink met de documentaires Attenborough and the Mammoth Graveyard, Dinosaurs: The Final Day, Wonder of Song en Global Adventure. Elk programma leverde hem ongeveer 3.356 euro per minuut televisie op. In totaal verdiende hij vorig jaar net geen anderhalf miljoen euro, waarop wel meer dan een kwart miljoen euro belastingen moest betaald worden.

David Attenborough werkte ook mee aan programma ’s voor Apple TV en Netflix, maar het is onduidelijk hoeveel hij daarmee kon cashen. Die cijfers worden door de streamingdiensten niet vrijgegeven. Maar doorgaans betalen dergelijke bedrijven beter dan de klassieke zenders.