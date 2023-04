Duitse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor “horrorscenario” in Taiwan met gevolgen voor de hele wereld

“Een destabilisatie zou gevolgen hebben voor alle landen, de globale economie en voor Duitsland”, zei Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, tijdens een meerdaags bezoek aan China waar ze onder meer haar Chinese ambtsgenoot Qin Gang ontmoette. “Een confrontatie tussen China en Taiwan zou schokgolven de wereld rondsturen.”

Het was een duidelijke waarschuwing aan het adres van China. Baerbock riep de regering op de situatie in Taiwan zo snel mogelijk te de-escaleren. “We zijn erg bezorgd over de spanningen die toenemen. Conflicten kunnen vredevol opgelost worden. Een unilaterale en gewelddadige verandering in het status quo zou niet aanvaardbaar zijn voor ons in Europa.”

De uitspraken van Baerbock komen er op een moment dat de spanningen tussen China en Taiwan stilaan naar een hoogtepunt lijken te gaan. Gang zelf beschuldigde andere landen er de voorbije dagen van om separatisten in Taiwan te steunen. Dat ligt erg gevoelig, want Peking beschouwt Taiwan nog altijd als een Chinese provincie. Gang vindt dan ook dat niemand zich met de kwestie te moeien heeft. “Taiwan is China’s Taiwan”, zei hij. “Burgers aan beide kanten willen eenheid. Dat is voor ons het belangrijkste.”

Macron

Wat de Duitse buitenlandminister zei, gaat in tegen wat de Franse president Emmanuel Macron zondag verkondigde na een driedaags bezoek aan China. “Hebben wij Europeanen er belang bij om de kwestie Taiwan sneller op te lossen? Nee”, zei hij toen. “Het slechtste zou zijn te denken dat we volgers moeten zijn in deze kwestie en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en de overreactie van China.”

Josep Borrell, bevoegd voor buitenlands beleid binnen de Europese Unie, riep donderdag nog op tot de nodige afstand van de Taiwanese kwestie. “We moeten de spanning verminderen en uitspraken of provocaties vermijden die wantrouwen kunnen aanzwengelen.” De positie van de EU is duidelijk, zei hij. “We blijven fundamenteel trouw aan de herkenning van de Chinese overheid als de enige wettelijke regering in China.”

Daar kwam forse kritiek op. Baerbock moest tijdens haar bezoek de plooien gladstrijken. Zowel zij als haar Chinese ambtsgenoot benadrukten het belang van goede handelsrelaties tussen Europa en China,