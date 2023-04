Botsing op Bocholterkiezel in Bree: bevrijding van inzittenden

Bree

Op het kruispunt van de Bocholterkiezel en de Schutterijstraat is zaterdag rond 12.45 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee auto’s botsten er. Een bevrijdingsteam werd opgeroepen om inzittenden uit het voertuig te halen. De slachtoffers zijn met ambulances naar de ziekenhuizen gebracht.

Voor de hulpverlening en de vaststellingen van het ongeval werd de Bocholterkiezel in beide richtingen afgezet tussen de Sportlaan en de Bocholterstraat. Het ongeval gebeurde op het kruispunt vlakbij de vroegere Eurosport en de frituur.

© Patrick Brebels

Over de slachtoffers zijn nog geen gegevens bekend. Het is ook nog onduidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Later meer.

maw