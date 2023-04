“I come from Belgium and I am so happy to be here”: Angèle schittert op eerste dag van Amerikaans festival Coachella

Nostalgie troef op de eerste dag van Coachella. Met hits als All the small things en What’s my age again? slingerde het herenigde Blink-182 het publiek terug naar de hoogdagen van deze Amerikaanse punkpopband rondom de eeuwwissel. Punklegende Blondie zette vervolgens nog een stapje verder terug in de tijd. De inmiddels 77-jarige Debbie Harry kreeg op de planken het gezelschap van stergitarist Nile Rodgers.

Na Blondie was het de beurt aan Angèle. De Brusselse popster en haar dansers beleefden hun debuut op Coachella. Ze speelde er in een bomvolle tent haar grootste hits. “My name is Angèle, I come from Belgium and I am so happy to be here”, zei ze na openingsnummer Plus de sens, waarna ze nog een versnelling hoger schakelde, dansers het podium opkwamen en ze een LGBTQIA+-vlag rond haar lichaam drapeerde. Onder meer Fever, Balance ton quoi en Je veux tes yeux passeerden de revue. Afsluiten deed ze onder luid applaus met Bruxelles je t’aime. “In België is er een kleine stad en die heet Brussel. Ik wil dat jullie samen met mij van Brussel houden”, zei ze voor aanvang van dat lied. “Want het is heel makkelijk om van Brussel te houden.”

Zondag wordt de Belgische eer hooggehouden door 2manydjs, het dj-project van David en Stephen Dewaele van Soulwax. Volgende week, tijdens het tweede Coachella-weekend, spelen zowel Angèle als 2manydjs er opnieuw.

Geen blanke headliner

Voor het eerst heeft Coachella dit jaar geen enkele blanke headliner geprogrammeerd op het hoofdpodium. Vrijdag was de eer weggelegd voor Bad Bunny, de Puerto Ricaanse reggaeton-ster en de meest gestreamde artiest ter wereld. Zaterdag topt de K-popformatie Blackpink de affiche en zondag is het de beurt aan R&B-zanger Frank Ocean.

Coachella vindt sinds 1999 elk jaar plaats op de Empire Polo Club in Indio in Californië. Verspreid over twee weekends wordt het festival bijgewoond door ongeveer 250.000 toeschouwers.