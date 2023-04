New York Red Bulls-fans plannen actie om stadion bij aftrap te verlaten: “Zes wedstrijden schorsing is niet genoeg voor Vanzeir”

Verschillende fanclubs van de New York Red Bulls willen protesteren uit onvrede met de sanctie die Dante Vanzeir opgelegd kreeg nadat hij racistische taal sprak tijdens de MLS-wedstrijd tegen San José Earthquakes. Vanzeir kreeg een schorsing van zes speeldagen, een geldboete en moet verplicht lessen volgen, maar dat is volgens de fans absoluut geen gepaste straf.

De ‘South Ward’, een van de fanclubs van New York Red Bulls, communiceerde vannacht op Twitter. “We willen protesteren als reactie op de racistische gebeurtenissen die tijdens de vorige wedstrijd plaatsvonden en op de ongepaste reactie daarop door de New York Red Bulls en de Major League Soccer.”

“We vinden zes wedstrijden schorsing niet genoeg voor Dante Vanzeir. De MLS is er niet in geslaagd om zijn nultolerantie op vlak van racisme na te komen”, klinkt het onder meer. “We roepen iedereen in de Red Bull Arena op om mee het stadion te verlaten bij de aftrap. We vragen ook om een boycott van alle merchandise-standjes. Het geld dat je normaal zou uitgeven tijdens de wedstrijd, vragen we om te doneren aan ‘Black Players for Justice’, een organisatie die racisme tegengaat.”

“We plannen om te blijven protesteren tot de club en de MLS acceptabele veranderingen doorvoert.”

De club van Dante Vanzeir, die dus geschorst is, neemt het vannacht op tegen Houston Dynamo. Al zal dat mogelijk met een beperkte thuisaanhang zijn.