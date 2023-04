Advocaat van stiefzoon die barones Ullens doodde: “Dat bericht heeft voor hem tot incidenten in de gevangenis geleid”

De berichtgeving over Nicolas Ullens (57), die op 29 maart zijn stiefmoeder ‘Mimi’ doodschoot voor haar villa, heeft al problemen veroorzaakt in de gevangenis waar hij momenteel vastzit. Dat hebben zijn advocaten gezegd aan RTL info.

De voorbije dagen verschenen tal van artikels over Nicolas Ullens (57) en zijn motief om zijn 70-jarige stiefmoeder voor haar villa in het Waals-Brabantse Ohain dood te schieten. Van de kant van zijn advocaten bleef het erg stil, tot ze het vrijdag welletjes vonden en beslisten te reageren.

Dimitri De Beco en Jean-Philippe Mayence stuurden toen een persbericht uit waarin ze aangeven veel foutieve informatie te lezen. Ze reageerden bijvoorbeeld op het artikel in Paris match, waarin vrienden van de stiefzoon verkondigden dat hij van zijn vader 50.000 euro per maand krijgt en dat niet voldoende vindt. De quote verscheen ook op andere plaatsen, en zij ontkenden dat Ullens ooit zoiets gezegd heeft. “Het is volkomen onjuist dat te beweren. In werkelijkheid heeft hij al bijna tien jaar geen enkele euro van zijn vader meer ontvangen”, schreven ze in het persbericht.

Bij RTL info voegden ze er nog aan toe dat ze het nodig vonden om te communiceren na incidenten in de gevangenis waar Ullens verblijft. “Die bewering dat hij 50.000 euro per maand krijgt, heeft problemen veroorzaakt in de gevangenis”, zegt Mayence daar. “Andere gevangenen en cipiers hebben hun gedrag tegenover hem daarop gebaseerd en dat kunnen we niet aanvaarden.”