Willem-Alexander en Máxima minder populair geworden, Amalia krijgt voor het eerst ‘rapportcijfer’ van Nederlandse bevolking

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen dit jaar beiden een lager rapportcijfer dan een jaar geleden van de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit een enquête die Ipsos heeft uitgevoerd. Willem-Alexander krijgt een 6,5, waar dat vorig jaar nog een 6,7 was. Máxima scoort een 7,3, tegenover een 7,6 in 2022. Amalia is dit jaar voor het eerst beoordeeld. De prinses krijgt een 7 als cijfer.