Miami Heat en Minnesota Timberwolves pakken laatste tickets voor play-offs NBA

The Heat was in het eigen Kaseya Center in Florida met 102-91 te sterk voor Chicago Bulls. Jimmy Butler en Max Strus zorgden beiden voor 31 punten. Bij de bezoekers uit The Windy City liet DeMar DeRozan 26 punten noteren, Zach LaVine had zijn dagje niet en kwam niet verder dan 15 stuks.

Miami Heat liet zich zo geen tweede keer op rij verrassen, nadat ze eerder deze week in eigen huis waren onderuitgegaan tegen Atlanta Hawks. De finalist van de Eastern Conference van vorig seizoen staat in de eerste ronde van de play-offs tegenover de Milwaukee Bucks van sterspeler Giannis Antetokounmpo.

In de Western Conference ging het laatste ticket voor de play-offs naar Minnesota Timberwolves, dat Oklahoma City Thunder met 120-95 opzij zette. In het Target Center in Minneapolis was Karl-Anthony Towns de uitblinker met 28 punten voor de thuisploeg. Shai Gilgeous-Alexander kwam tot 22 punten voor OKC Thunder.

De Wolves waren eerder in deze barrages onderuitgegaan tegen LA Lakers. In de eerste ronde van de play-offs nemen ze het op tegen de Denver Nuggets van tweevoudig MVP Nikola Jokic.