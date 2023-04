Vastgoedmakelaar pakt uit met opvallende actie: wie huis verkoopt, kan 200.000 euro winnen

Wie een woning verkoopt via Century 21 maakt kans op een prijs van 200.000 euro. Met die wedstrijd pakt de vastgoedmakelaar uit. Aanleiding is de moeilijke economische context.

Er zijn wel enkele voorwaarden om deel te nemen aan de wedstrijd, die in alle kantoren van Century 21 loopt. Zo moet de verkoopprijs van het onroerend goed minstens 50.000 euro bedragen, en organiseert de makelaar het bezoek en de verkoop van het pand. “Zodra het compromis is ondertekend, kunnen verkopers deelnemen aan de wedstrijd. Daarvoor beantwoorden ze twee eenvoudige vragen op de speciale website www.winc21.be. De winnaar krijgt 200.000 euro op zijn rekening gestort”, klinkt het.

De wedstrijd start op 17 april en loopt tot 31 december 2023. “We hebben de mosterd gehaald bij onze Franse collega’s”, zegt CEO Olivier Laporta. “Zij organiseerden enkele jaren geleden een soortgelijke wedstrijd. Gezien de huidige economische situatie, geven we via onze wedstrijd graag de winnende klant een financieel duwtje in de rug.”

​